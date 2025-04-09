На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев заявил, что новый закон о СМИ, обсуждаемый в первом чтении, не поможет журналистам.

Нардеп поддерживает доработанный проект закона, но считает, что его можно было бы не принимать.

«Когда надо, задерживают журналистов, выносят наказание, штрафы. Все об этом знают. Вот, например, Канышай Мамыркулова и другие до сих пор сидят. Один эксперт выносит лингвистическую экспертизу о том, что были нарушения закона. На основании только этой экспертизы суд выносит решение. Думаю, этот закон и не нужен. Если даже действующий документ просто признать утратившим силу, ничего не изменится: ни пользы, ни вреда», — отметил Дастан Бекешев.

Он напомнил, что депутаты завтра также будут рассматривать законопроект, вводящий штраф до 65 тысяч сомов за распространение ложной информации в социальных сетях, мессенджерах и СМИ.

«Кто будет устанавливать, достоверная эта информация или нет? Установят милиционеры, их начальники. А как будут определять? А если сегодняшная ложная информация завтра окажется правдивой? Поэтому скажу, что закон о СМИ не поможет журналистам, сколько бы они ни участвовали в его разработке», — сказал парламентарий.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ. Это шестая версия закона о средствах массовой информации. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.