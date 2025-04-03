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Власть

Садыр Жапаров прибыл в Самарканд для участия в саммите «Центральная Азия — ЕС»

Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите «Центральная Азия — Европейский союз». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Борт главы государства приземлился в аэропорту Самарканда, где вывешены государственные флаги стран Центральной Азии и Евросоюза. Садыра Жапарова встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

В рамках визита запланированы встречи президента с главой Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также состоится официальная встреча Садыра Жапарова с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.

На переговорах будут обсуждать вопросы политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества КР с Европейским союзом и Узбекистаном.

4 апреля Садыр Жапаров примет участие в саммите «Центральная Азия — Евросоюз» и выступит на международном форуме «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность ради общего процветания».

Ожидается, что по итогам саммита и международного климатического форума будут приняты совместные документы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324827/
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