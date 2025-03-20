Дебюрократизация госорганов: кто вошел в состав межведомственной комиссии

Кабмин образовал межведомственную комиссию по мониторингу исполнения указа президента о дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы. Соответствующее решение подписал Адылбек Касымалиев.
Отмечается, что члены комиссии будут регулярно анализировать информацию, предоставляемую чиновниками, и следить за реализацией поставленных задач.
В состав комиссии вошли:
- глава кабмина Адылбек Касымалиев (председатель);
- замглавы кабмина Эдил Байсалов;
- замглавы администрации президента, начальник управления по подготовке решений президента и кабмина Азамат Кадыралиев;
- министр юстиции, директор Нацинститута стратегических инициатив Аяз Баетов;
- начальник управления правового обеспечения президента и кабмина Мурат Укушов;
- начальник управления контроля исполнения решений президента и кабмина Азамат Осмонов;
- начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Нурбек Ташбеков;
- завотделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры администрации президента Нурлан Сулайманкулов;
- первый замминистра юстиции Зарема Аскарова;
- директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев;
- замдиректора Нацинститута стратегических инициатив Айдай Темикеева.
Напомним, об отказе от бюрократизации чиновников президент страны говорил еще в мае 2023 года.
«В цифровую эпоху развитие информационных технологий и полное использование возможностей в сфере информатизации необходимы для повышения уровня взаимодействия государства и народа. Должны быть созданы условия, чтобы граждане и представители бизнеса могли затрачивать как можно меньше времени и сил при обращении в государственные органы и государственные организации, а главное, активно участвовали в разработке решений, которые принесут результат. Дебюрократизация должна коснуться всех сторон жизни общества», — отмечал Садыр Жапаров.