Дебюрократизация госорганов: кто вошел в состав межведомственной комиссии

Кабмин образовал межведомственную комиссию по мониторингу исполнения указа президента о дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы. Соответствующее решение подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что члены комиссии будут регулярно анализировать информацию, предоставляемую чиновниками, и следить за реализацией поставленных задач.

В состав комиссии вошли:

глава кабмина Адылбек Касымалиев (председатель);

замглавы кабмина Эдил Байсалов;

замглавы администрации президента, начальник управления по подготовке решений президента и кабмина Азамат Кадыралиев;

министр юстиции, директор Нацинститута стратегических инициатив Аяз Баетов;

начальник управления правового обеспечения президента и кабмина Мурат Укушов;

начальник управления контроля исполнения решений президента и кабмина Азамат Осмонов;

начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Нурбек Ташбеков;

завотделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры администрации президента Нурлан Сулайманкулов;

первый замминистра юстиции Зарема Аскарова;

директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев;

замдиректора Нацинститута стратегических инициатив Айдай Темикеева.

Напомним, об отказе от бюрократизации чиновников президент страны говорил еще в мае 2023 года.

«В цифровую эпоху развитие информационных технологий и полное использование возможностей в сфере информатизации необходимы для повышения уровня взаимодействия государства и народа. Должны быть созданы условия, чтобы граждане и представители бизнеса могли затрачивать как можно меньше времени и сил при обращении в государственные органы и государственные организации, а главное, активно участвовали в разработке решений, которые принесут результат. Дебюрократизация должна коснуться всех сторон жизни общества», — отмечал Садыр Жапаров.