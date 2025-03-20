15:48
USD 85.61
EUR 93.38
RUB 1.04
Власть

Дебюрократизация госорганов: кто вошел в состав межведомственной комиссии

Кабмин образовал межведомственную комиссию по мониторингу исполнения указа президента о дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы. Соответствующее решение подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что члены комиссии будут регулярно анализировать информацию, предоставляемую чиновниками, и следить за реализацией поставленных задач.

В состав комиссии вошли:

  • глава кабмина Адылбек Касымалиев (председатель);
  • замглавы кабмина Эдил Байсалов;
  • замглавы администрации президента, начальник управления по подготовке решений президента и кабмина Азамат Кадыралиев;
  • министр юстиции, директор Нацинститута стратегических инициатив Аяз Баетов;
  • начальник управления правового обеспечения президента и кабмина Мурат Укушов;
  • начальник управления контроля исполнения решений президента и кабмина Азамат Осмонов;
  • начальник управления политических и экономических исследований администрации президента Нурбек Ташбеков;
  • завотделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры администрации президента Нурлан Сулайманкулов;
  • первый замминистра юстиции Зарема Аскарова;
  • директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев;
  • замдиректора Нацинститута стратегических инициатив Айдай Темикеева.

Напомним, об отказе от бюрократизации чиновников президент страны говорил еще в мае 2023 года.

«В цифровую эпоху развитие информационных технологий и полное использование возможностей в сфере информатизации необходимы для повышения уровня взаимодействия государства и народа. Должны быть созданы условия, чтобы граждане и представители бизнеса могли затрачивать как можно меньше времени и сил при обращении в государственные органы и государственные организации, а главное, активно участвовали в разработке решений, которые принесут результат. Дебюрократизация должна коснуться всех сторон жизни общества», — отмечал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323456/
просмотров: 682
Версия для печати
Популярные новости
Коррупция в&nbsp;Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
Переговоры с&nbsp;Россией по&nbsp;Украине вступают в&nbsp;&laquo;критическую стадию&raquo;&nbsp;&mdash; Дональд Трамп Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп
Камчыбек Ташиев: Не&nbsp;удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова Камчыбек Ташиев: Не удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова
У&nbsp;меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о&nbsp;деле, возбужденном против него У меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о деле, возбужденном против него
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
Проверяйте и&nbsp;оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay
10&nbsp;лет Globus: От&nbsp;первого гипермаркета до&nbsp;крупнейшей сети в&nbsp;Кыргызстане 10 лет Globus: От первого гипермаркета до крупнейшей сети в Кыргызстане
Объединяйтесь в&nbsp;один тариф&nbsp;&mdash; и&nbsp;вся семья на&nbsp;полном безлимите! Объединяйтесь в один тариф — и вся семья на полном безлимите!
20 марта, четверг
15:39
Кыргызстан и Беларусь подписали план развития сотрудничества на 2025-2027 годы Кыргызстан и Беларусь подписали план развития сотруднич...
15:24
Кыргызстан занял 146-е место в Глобальном индексе мягкой силы — 2025
15:01
Президент США поздравил с праздником Нооруз
14:44
Кыргызстан планирует нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай
14:23
Креативный директор Balenciaga ушел в Gucci