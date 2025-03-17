Более 50 процентов онкобольных идут к целителям, к медикам обращаются поздно

Более 50 процентов онкобольных обращаются к целителям и приходят на лечение к медикам уже на запущенной стадии заболевания. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил директор Национального центра онкологии и гематологии Нурбек Букуев.

По его данным, в Кыргызстане ежегодно выявляется более 6 тысяч новых случаев заболевания.

«Из них больше 50 процентов — это пациенты с третьей и четвертой стадиями заболевания. Это запущенные формы. Лечение затрудняется тем, что граждане обращаются поздно, в большинство случаев не идут на лечение вовремя, обращаются к народным целителям и выбирают другие методы лечения. Больше 55 процентов пациентов, которые обратились с поздней стадией, погибают в течение года», — сказал Нурбек Букуев.

Он отметил, что вопрос нехватки койко-мест в наццентре стоит остро. Здание советской постройки не было рассчитано на большое число населения.

«Недостаток койко-мест с каждым годом обостряется. Одноэтажные типовые здания построены еще при Советском Союзе, и они не рассчитаны на расширение. Тем более в таком отделении, как «Радиогинекология», должны сохраняться особые условия для пациентов и аппаратов. Я докладывал министру об этой проблеме», — сказал директор.

По его словам, на сегодня в кабмине разрабатывается план по расширению онкоцентра, построив допкорпуса на его территории, или вынесению больницы за пределы города.