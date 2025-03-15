Дональд Трамп назвал «сарказмом» свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа. По его мнению, переговоры о перемирии «идут хорошо».

Президент США дал интервью журналистке Шэрил Эткиссон, в котором прокомментировал переговоры о завершении украинского конфликта.

Он считает, что «пока все идет хорошо».

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«В понедельник (17 марта. — Прим. ред.) мы узнаем немного больше, и это, надеюсь, будет хорошо», — добавил Дональд Трамп.

На вопрос, общался ли президент Соединенных Штатов в последнее время с Владимиром Путиным, ответил: «Я не хочу этого говорить, но мы с ним работали. И я думаю, что все идет достаточно хорошо. Это очень сложная ситуация. Вы знаете, это кровавая, ужасная война. Но я считаю, что все [переговоры по перемирию] идет хорошо».

Ранее он неоднократно говорил, что в случае избрания главой государства завершит войну за 24 часа.

«Ну я тогда говорил это с некоторым сарказмом. Что я реально имею в виду, что хочу, чтобы это разрешилось. Я думаю, что у меня получится», — ответил Дональд Трамп.