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Власть

С Днем отца поздравил Садыр Жапаров кыргызстанцев

Президент поздравил кыргызстанцев с Днем отца.

«От чистого сердца поздравляю вас с особым семейным праздником, который впервые отмечается в нашей стране — Днем отца.

В современную эпоху, когда возросла ответственность отца за укрепление института семьи, празднование Дня отца стало необходимостью. Прежде всего я хотел бы выразить благодарность депутатам Жогорку Кенеша, инициировавшим закон, направленный на признание роли и вклада отцов и матерей в развитие общества.

С древних времен наш народ прославлял и почитал своих предков, сравнивая их с крепкой скалой. В то время как мать является олицетворением дома, уюта, воспитания детей, отец является столпом, опорой, щитом и защитником этого благословенного дома. Такое уважение постепенно стало обычаем, ценностью и традицией нашего народа, подчеркивая особую роль отцов и матерей в обществе. Недаром слова «Ата Мекен», «Ата Журт», «Ата Конуш», «журт атасы» являются священными и возвышенными для нашего народа. И никто не может отрицать, что понятие «семь отцов», которое не встречается у других народов, свойственно только кыргызам, является отдельной философией», — говорится в тексте.

Садыр Жапаров отметил: народная мудрость гласит, что великая река жизни в природе начинается с отцовского начала. Поэтому отец наделен силой, защищающей семью, неукротимым характером, позволяющим преодолевать все испытания и трудности.

«Убежден, что, продвигая роль отцовства в обществе, мы повысим уровень ответственности молодого поколения в создании семьи и исполнении родительского долга», — заметил глава государства.

По его словам, отцы, как нерушимая опора и защитники семьи, пользуются все большим уважением у своих детей. И каждое слово, сказанное отцом, они воспринимают как благословение. Сыновья и дочери, которые понимают и почитают мудрые советы своих отцов, достигают значительных успехов в своей жизни.

«Каким бы ни было трудным испытание, огромная честь и гордость услышать слово «отец»! Сокровенное желание каждого отца — быть достойным такого великого предназначения. Стремясь выполнить свой отцовский долг, каждый отец живет с мечтой о том, чтобы его сыновья и дочери выросли достойными людьми, получившими воспитание своих отцов и любовь своих матерей. Поэтому отцы оберегают свои семьи и делают все возможное, чтобы дать своим детям образование, научить их быть справедливыми, любить и защищать свою родину», — отмечено в поздравлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322904/
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