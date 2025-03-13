18:23
USD 87.45
EUR 95.09
RUB 1.01
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Временное прекращение огня с Украиной в Кремле назвали имитацией мирных действий

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня «временной передышкой для украинских военных».

ТАСС
Фото ТАСС. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня «временной передышкой для украинских военных»

Он заявил, что предложение, которое появилось после переговоров США и Украины, — это «временная передышка для украинских военных и больше ничего».

По его словам, цель России — долговременное перемирие, которое «учитывает наши интересы».

«Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — добавил помощник Владимира Путина.

Юрий Ушаков отметил, что выразил свое личное мнение.

По его словам, ответ России на предложение о перемирии даст сам глава страны во время пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко (в Москве сегодня проходит визит президента Беларуси, по итогам которого главы двух стран ответят на вопросы СМИ. – Прим. ред.).

«Мы считаем, что наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — сказал Юрий Ушаков.

По словам помощника президента России, РФ и США считают, что о вступлении Украины в НАТО речь не может идти в контексте урегулирования.

Он также добавил, что изложил позицию России советнику по нацбезопасности США Майку Уолтцу.

Напомним, 12 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры представителей США и Украины. Сообщалось, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева установить режим тишины на море и в небе. Стороны выпустили совместное заявление по итогам первого раунда переговоров. В тексте, в частности, отмечается, что Киев готов «принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного, режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон» при условии его соблюдения российской стороной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322724/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
Первую реакцию Кремля на переговоры США и Украины озвучил Дмитрий Песков
Поставки военной помощи США Украине через Польшу возобновились
Главы Службы внешней разведки РФ и ЦРУ провели телефонный разговор
Дональд Трамп анонсировал «крупную встречу с Россией»
В Джидде прошли переговоры США и Украины: главное, о чем договорились стороны
Накануне переговоров с США Украина запустила рекордное число БПЛА по Москве
Спецпосланник президента США посетит Москву для встречи с Путиным — Bloomberg
Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
С Россией у нас все хорошо, с Украиной сложнее: заявления Трампа на брифинге
Закрытый экстренный саммит лидеров ЕС по Украине: заявления и решения
Популярные новости
Депутаты ЖК&nbsp;против выделения ГИК $200&nbsp;миллионов, предоставляемых Кореей Депутаты ЖК против выделения ГИК $200 миллионов, предоставляемых Кореей
В&nbsp;Минобразования еще не&nbsp;решили, кто будет летом делать ремонт в&nbsp;школах В Минобразования еще не решили, кто будет летом делать ремонт в школах
Президент Таджикистана прибыл в&nbsp;Кыргызстан с&nbsp;государственным визитом Президент Таджикистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;полгода ввели запрет на&nbsp;импорт кузовов автомобилей В Кыргызстане на полгода ввели запрет на импорт кузовов автомобилей
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
13 марта, четверг
18:13
Эмомали Рахмон пригласил депутатов Жогорку Кенеша посетить Таджикистан Эмомали Рахмон пригласил депутатов Жогорку Кенеша посет...
18:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 марта. Что показывают датчики
17:58
Временное прекращение огня с Украиной в Кремле назвали имитацией мирных действий
17:00
Регулярное авиасообщение между Кыргызстаном и Таджикистаном возобновят 23 марта
16:29
Бишкекчан оштрафовали на 2,1 миллиона сомов за мусор в неположенном месте