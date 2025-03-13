Временное прекращение огня с Украиной в Кремле назвали имитацией мирных действий

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня «временной передышкой для украинских военных».

Фото ТАСС. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня «временной передышкой для украинских военных»

Он заявил, что предложение, которое появилось после переговоров США и Украины, — это «временная передышка для украинских военных и больше ничего».

По его словам, цель России — долговременное перемирие, которое «учитывает наши интересы».

«Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — добавил помощник Владимира Путина.

Юрий Ушаков отметил, что выразил свое личное мнение.

По его словам, ответ России на предложение о перемирии даст сам глава страны во время пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко (в Москве сегодня проходит визит президента Беларуси, по итогам которого главы двух стран ответят на вопросы СМИ. – Прим. ред.).

«Мы считаем, что наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — сказал Юрий Ушаков.

По словам помощника президента России, РФ и США считают, что о вступлении Украины в НАТО речь не может идти в контексте урегулирования.

Он также добавил, что изложил позицию России советнику по нацбезопасности США Майку Уолтцу.

Напомним, 12 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры представителей США и Украины. Сообщалось, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева установить режим тишины на море и в небе. Стороны выпустили совместное заявление по итогам первого раунда переговоров. В тексте, в частности, отмечается, что Киев готов «принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного, режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон» при условии его соблюдения российской стороной.