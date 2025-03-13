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Власть

Кыргызстан сможет получать кредиты в EDCF Южной Кореи

Кыргызстан сможет получать кредиты из Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF). Жогорку Кенеш во втором чтении одобрил рамочное соглашение с правительством Южной Кореи о кредитах с 2025 по 2029 год.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что EDCF – это политический фонд, созданный в 1987 году для поддержки индустриализации и экономического развития развивающихся стран и содействия экономическому обмену между Республикой Кореей и этими странами.

В соответствии с рамочным соглашением Кыргызстан может получить в период до 2029 года на  реализацию проектов социально-экономического развития в разных отраслях экономики, которые совместно отберут из предоставленных заявок от министерств и ведомств, но на сумму не более $500 миллионов в корейских вонах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322631/
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