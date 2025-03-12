Поставки военной помощи США Украине через Польшу возобновились

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сегодня сообщил, что поставки американского вооружения Украине через польский хаб возобновлены в прежнем объеме. Замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский также написал об этом в своем аккаунте в соцсети Х.

Поставки американской военной помощи в Украину через логистический хаб в аэропорту «Жешув-Ясенки» вблизи польско-украинской границы возобновились, сообщил он.

«Возобновились поставки американского оружия из польского логистического хаба в Ясенках в Украину», — проинформировал Павел Залевский.

США также возобновили обмен разведывательными данными с Украиной.

Вчера, 11 марта, делегации Соединенных Штатов и Украины провели переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). По их итогам украинская сторона поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня. Американцы, в свою очередь, объявили о возобновлении военной помощи и обмена разведданными.