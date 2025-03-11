Дети обучаются на ферме для коров в одном из сел Ошской области

В айыльном аймаке Ылай-Талаа Кара-Кульджинского района Ошской области дети обучаются на ферме для коров. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил депутат Суйунбек Омурзаков.

По словам парламентария, он обращался в соответствующие министерства по поводу строительства школы, но должной реакции не последовало.

«Стыдно должно быть. Мы уже более 30 лет существуем как суверенное государство. Два года назад говорили, что выделили средства. Но работы не идут под разными предлогами. Съездите с рабочим визитом туда. Я и министру говорил об этом. Дети учатся на ферме. Сколько раз я поднимал этот вопрос? В кабмине, Минфине говорят, что выделили деньги. Но где они? Уже несколько лет прошло», — сказал Суйунбек Омурзаков, обращаясь к замглавы Минобразования Надире Джусупбековой.

В ответ замминистра промолчала.