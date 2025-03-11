На базе Пентагона планируют построить предприятия по переработке металлов

Президент США Дональд Трамп планирует увеличить внутреннее производство металлов страны и снизить зависимость от Китая в этом секторе, построив на территории Пентагона металлоперерабатывающие предприятия. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, металлы для истребителей, подводных лодок, боеприпасов и другого вооружения, используемых Вооруженными силами Соединенных Штатов, перерабатывают в КНР. Она производит почти 30 из 50 критически важных минералов на мировом рынке.

Дональд Трамп заявил Конгрессу США, что собирается принять «исторические меры для значительного расширения производства критически важных минералов и редкоземельных элементов в Штатах» и планирует подписать указ о переработке металлов 12 марта. Он также планировал назначить «царя» по управлению критически важными минералами.

Читайте по теме Торговые войны. Китай вводит дополнительные пошлины на продукцию из США

Согласно источнику Reuters, администрация президента обеспокоена реакцией Китая на введенные Дональдом Трампом тарифы, ожидая ограничения в экспорте критически важных материалов.

По плану главы государства, Пентагон будет сотрудничать с федеральными агентствами для установки предприятий. В силу того, что у Совета национальной безопасности США во владении 30 миллионов акров земли, построить предприятия не вызовет сложностей.

Reuters отметило, что проект вызывает вопросы по части экологичности, так как законы о чистой воде и чистом воздухе распространяются и на территорию Пентагона. Кроме того, новый план переработки металлов может вызвать недовольство среди американских добытчиков полезных ископаемых.

Совет национальной безопасности Соединенных Штатов не ответил на запросы о комментариях.

Сообщается, что Дональд Трамп не собирается создавать накопительный стратегический запас важных минералов, как это сделали со Стратегическим нефтяным резервом США. В свою очередь, Китай накапливает минералы, включая кобальт, который использует в ракетах, аэрокосмических деталях, магнитах для связи, радарах и системах наведения.

Ранее американский лидер заявлял о готовности к альтернативному использованию земель под контролем Вашингтона. Во время предвыборной гонки он говорил, что откроет части федеральных земель для крупномасштабного жилищного строительства с низкими налогами и регулированием.