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Власть

На базе Пентагона планируют построить предприятия по переработке металлов

Президент США Дональд Трамп планирует увеличить внутреннее производство металлов страны и снизить зависимость от Китая в этом секторе, построив на территории Пентагона металлоперерабатывающие предприятия. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, металлы для истребителей, подводных лодок, боеприпасов и другого вооружения, используемых Вооруженными силами Соединенных Штатов, перерабатывают в КНР. Она производит почти 30 из 50 критически важных минералов на мировом рынке.

Дональд Трамп заявил Конгрессу США, что собирается принять «исторические меры для значительного расширения производства критически важных минералов и редкоземельных элементов в Штатах» и планирует подписать указ о переработке металлов 12 марта. Он также планировал назначить «царя» по управлению критически важными минералами.

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Согласно источнику Reuters, администрация президента обеспокоена реакцией Китая на введенные Дональдом Трампом тарифы, ожидая ограничения в экспорте критически важных материалов.

По плану главы государства, Пентагон будет сотрудничать с федеральными агентствами для установки предприятий. В силу того, что у Совета национальной безопасности США во владении 30 миллионов акров земли, построить предприятия не вызовет сложностей.

Reuters отметило, что проект вызывает вопросы по части экологичности, так как законы о чистой воде и чистом воздухе распространяются и на территорию Пентагона. Кроме того, новый план переработки металлов может вызвать недовольство среди американских добытчиков полезных ископаемых.

Совет национальной безопасности Соединенных Штатов не ответил на запросы о комментариях.

Сообщается, что Дональд Трамп не собирается создавать накопительный стратегический запас важных минералов, как это сделали со Стратегическим нефтяным резервом США. В свою очередь, Китай накапливает минералы, включая кобальт, который использует в ракетах, аэрокосмических деталях, магнитах для связи, радарах и системах наведения.

Ранее американский лидер заявлял о готовности к альтернативному использованию земель под контролем Вашингтона. Во время предвыборной гонки он говорил, что откроет части федеральных земель для крупномасштабного жилищного строительства с низкими налогами и регулированием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322408/
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