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Власть

В Минобразования еще не решили, кто будет летом делать ремонт в школах

В Минобразования еще не решили, кто будет летом делать ремонт в школах. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщила замминистра Надира Джусупбекова.

Депутат Бактыбек Марипов отметил, что учебным заведениям выделили качественные материалы для ремонта. «Но работу мастера не предусмотрели. Учителя спрашивают, кто будет делать капремонт в школах», — сказал он.

Надира Джусупбекова ответила, что по этой проблеме ведутся переговоры с местной властью и пока не пришли к одному решению. Она добавила, что в этом году на ремонт общеобразовательных организаций выделен 401 миллион сомов, раньше на эти цели давали 100 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322403/
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