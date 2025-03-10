Садыр Жапаров: Политика ГИК направлена на обеспечение граждан доступным жильем

В интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров подчеркнул, что политика Государственной ипотечной компании направлена на обеспечение граждан доступным жильем. Он отметил: ранее государственные ипотечные кредиты выдавались через коммерческие банки, что приводило к дефициту жилья и росту цен, делая его недоступным для большинства.

Глава государства пояснил, что ГИК сама не занимается строительством, иначе это привело бы к неэффективному управлению или даже к банкротству.

«Строительство — сложный процесс с множеством нюансов. Поэтому мы запретили ГИК заниматься стройкой. Исключение возможно только в рамках государственно-частного партнерства, но даже тогда вся ответственность за завершение строительства ложится на частную компанию.

ГИК заключает договоры с государственной компанией «Кыргызстройсервис» и частными фирмами, фиксируя стоимость и обязывая их сдавать жилье «под ключ». Например, в Чуйской области и Бишкеке стоимость строительства 1 квадратного метра составляет $650. В регионах — Таласе, Нарыне, на Иссык-Куле, в Оше, Джалал-Абаде и Баткене — цена немного выше, $700 за квадратный метр. Разница в $50 связана с транспортировкой строительных материалов, которые везут из столицы», — рассказал он.

Садыр Жапаров заметил, что крупные частные строительные компании отказались работать по этой стоимости, поэтому возведение ведется через государственную фирму «Кыргызкурулуш».

«Кроме того, нам удалось привлечь две-три частные компании, которые согласились взять на себя строительство. Ведь крупные застройщики отказались, заявив, что не могут строить «под ключ» по цене ниже $1 тысячи за квадратный метр. В стране строительство ведется в массовом порядке. Если частные строительные фирмы готовы строить по вышеуказанным ценам за квадратный метр, то приходите в ГИК. Мы готовы передать строительные работы.

Теперь объясню, почему жилье продается населению дороже этой суммы. Например, в микрорайоне «Мурас» квартиры проданы населению по $750 за квадратный метр. Из них $100 — прибыль ГИК. Она должна быть, потому что ГИК будет обслуживать жильцов в течение 25 лет — выплачивать зарплату работникам, учитывать инфляцию и так далее. Надбавка ГИК зависит от расположения домов. Например, в Бишкеке в «золотом квадрате», в престижных районах, цена, конечно, будет выше $750», — разъяснил он.

Президент сказал: «Теперь остановлюсь на тех, кто оплачивает половину стоимости квартиры сразу, а вторую половину — в рассрочку на 15 лет. Эта программа не касается стоящих в очереди. Это отдельная программа.

Например, на пустом участке начинается строительство жилья с нуля. Эти квартиры получают те, кто оплачивает 50 процентов стоимости заранее. Внесенные деньги снова направляются на возведение этих же квартир. Их стоимость зависит от расположения, как я уже говорил. Но в любом случае цена будет ниже, чем у частных строительных компаний. Например, в престижных районах города частные застройщики сегодня продают квадратный метр без ремонта (не «под ключ») за $2 тысячи. А ГИК предоставляет такие же квартиры тем, кто оплатил половину стоимости, за $1 тысячу 400 «под ключ». Для социально нуждающихся, стоящих в очереди, цена будет еще ниже. Поэтому политика ГИК — это социальная политика, направленная на обеспечение простых граждан жильем».

Он отметил, что система управления ГИК полностью цифровизирована.

«Люди, стоящие в очереди, могут онлайн отслеживать свою позицию. Никто не может перепрыгнуть очередь и встать вперед. Финансовый контроль также электронный. Никто не может украсть деньги. Тем, кто стоит в очереди, хочу сказать: наберитесь терпения. В ближайшее время массово начнется передача квартир. Тогда очередь будет двигаться не на пять-десять мест, а на тысячи. В один день квартиры получат тысячи людей, а очередь продвинется «оптом», — добавил Садыр Жапаров.

Он рассказал, что на сегодня уставный капитал ГИК достиг $1 миллиарда.

«К 2027 году он увеличится до $1,5 миллиарда. Это сумма, которая раньше казалась недостижимой. После того как в малых городах и районных центрах будут построены многоквартирные дома, строительство перейдет в сельскую местность. Если кто-то хочет построить новый дом или обновить старый, то его снесут и построят новое жилье. Срок — 25-30 лет», — заключил глава государства.