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Власть

Еще штрафы от Минсельхоза. Теперь за нарушение применения ветеринарных лекарств

Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект, которым Минсельхоз предлагает ввести штрафы за нарушение ветеринарных правил, порядка и требований производства, хранения, перевозки, заготовки, обращения, реализации и применения ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок.

Штраф предлагается в размере 3 тысяч сомов для физлиц и 13 тысяч сомов для юридических лиц.

Такого же размера штрафы предлагается ввести за нарушение технических регламентов по безопасности ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок.

За совершение этих нарушений повторно штраф уже составит 10 тысяч сомов для физических лиц и 28 тысяч сомов для юридических лиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321973/
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