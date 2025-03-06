Еще штрафы от Минсельхоза. Теперь за нарушение применения ветеринарных лекарств

Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект, которым Минсельхоз предлагает ввести штрафы за нарушение ветеринарных правил, порядка и требований производства, хранения, перевозки, заготовки, обращения, реализации и применения ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок.

Штраф предлагается в размере 3 тысяч сомов для физлиц и 13 тысяч сомов для юридических лиц.

Такого же размера штрафы предлагается ввести за нарушение технических регламентов по безопасности ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок.

За совершение этих нарушений повторно штраф уже составит 10 тысяч сомов для физических лиц и 28 тысяч сомов для юридических лиц.