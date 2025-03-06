Минсельхоз введет дополнительный штраф за нарушение лесного законодательства

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности введет еще один штраф за нарушение лесного законодательства. Соответствующий проект закона одобрен Жогорку Кенешем в первом чтении.

Так, вводится штраф за незаконную вырубку или повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников в лесах, выпос скота без соответствующего разрешения и порча земель, причинившие незначительный ущерб, а также самовольное возведение построек.

Размер штрафа для физлиц составит 5,5 тысячи сомов, а для юрлиц — 17 тысяч сомов.

«Под незначительным ущербом в настоящей статье понимается материальный (имущественный) ущерб, который на момент совершения правонарушения составляет от 10 до 100 расчетных показателей, установленных законодательством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.