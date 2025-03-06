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Власть

В Кыргызстане отбор судей цифровизируют

Принято решение цифровизировать отбор судей. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила судья Рахат Каримова.

По ее словам, это делается для качественного отбора судей.

«Для улучшения качества работы судей намечается переход на электронный документооборот и полную цифровизацию судебной системы», — отметила Рахат Каримова.

Отвечая на вопрос депутата Гули Кожокуловой, нужно ли сократить число членов дисциплинарной комиссии Совета судей, она сказала, что за последние три года в комиссию поступили 1 тысяча 978 жалоб на работу судов, и если уменьшить состав комиссии, то замедлится процесс рассмотрения претензий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321942/
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