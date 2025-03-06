Президент Франции обратился к нации. Эммануэль Макрон выступил против перемирия в Украине. Он заявил, что «мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может закончиться капитуляцией Украины».

Фото АР. Эммануэль Макрон выступил против перемирия в Украине

По его словам, Россия является угрозой для Франции и Европы.

Лидер Франции призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты Европейского союза. Он также отметил, что конфликт в Украине «не ослабевает», США «оставляют неопределенность в отношении будущих шагов», а также собираются «ввести пошлины на товары из Европы».

Что еще заявил Эммануэль Макрон:

Россия «стала угрозой для Франции и Европы». Она «продолжает перевооружаться» и планирует к 2030 году «еще больше увеличить свою армию, иметь 300 тысяч дополнительных солдат, 3 тысячи танков, 300 истребителей».

Будущее Европы не может быть определено в Москве или Вашингтоне.

На следующей неделе Франция соберет начальников штабов государств, готовых «гарантировать будущий мир в Украине».

Нужно начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

Не исключает размещение контингентов европейских войск в Украине.

Во Франции будет резкое увеличение бюджета на военные закупки. У республики самая эффективная армия в Европе.

Глава Франции пригрозил США «ответными мерами» в случае введения тарифов.

Напомним, согласно информации западных СМИ, Вашингтон и Москва продолжают активные консультации по подготовке переговоров о прекращении огня в Украине и о встрече лидеров Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Миллионы украинцев и россиян напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины... Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?» — сказал Дональд Трамп, выступая в Конгрессе, и снова заявил, что Соединенные Штаты потратили на поддержку Украины гораздо больше, чем Европа.

Он сказал, что, «к сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины».