В рамках однодневного рабочего визита в Таджикистан глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил Рогунскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Таджикский премьер-министр Кохир Расулзода лично провел экскурсию, в ходе которой Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства, масштабами крупнейшего гидроэнергетического проекта в Центральной Азии, а также с текущим состоянием дел, техническими характеристиками станции и ее ролью в обеспечении энергетической безопасности региона.

Особое внимание уделено изучению опыта возведения гидроэнергетического объекта в контексте реализации в Кыргызстане проекта Камбаратинской ГЭС-1.

«Опыт, накопленный при строительстве Рогунской ГЭС, имеет большую ценность для нас. Изучение технологий и методов, используемых здесь, безусловно, поможет нам в успешной реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1, который имеет стратегическое значение для энергетической безопасности нашей страны и всего региона», — отметил Адылбек Касымалиев.