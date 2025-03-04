В рамках однодневного рабочего визита в Таджикистан глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил Рогунскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Таджикский премьер-министр Кохир Расулзода лично провел экскурсию, в ходе которой Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства, масштабами крупнейшего гидроэнергетического проекта в Центральной Азии, а также с текущим состоянием дел, техническими характеристиками станции и ее ролью в обеспечении энергетической безопасности региона.
Особое внимание уделено изучению опыта возведения гидроэнергетического объекта в контексте реализации в Кыргызстане проекта Камбаратинской ГЭС-1.
«Опыт, накопленный при строительстве Рогунской ГЭС, имеет большую ценность для нас. Изучение технологий и методов, используемых здесь, безусловно, поможет нам в успешной реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1, который имеет стратегическое значение для энергетической безопасности нашей страны и всего региона», — отметил Адылбек Касымалиев.
Строительство Рогунской ГЭС началось в 1976 году, но приостановлено в 1993-м из-за распада СССР и последующих экономических трудностей. В 2008 году работы возобновились, а в 2016-м перекрыто русло реки Вахш для возведения плотины. Первый гидроагрегат запущен в ноябре 2018 года, второй — в сентябре 2019-го.
На сегодня Рогунская ГЭС продолжает строиться. Ожидается, что последний, шестой, агрегат будет введен в эксплуатацию в 2029 году, а полное заполнение водохранилища завершится к 2036-му.
С 2008 по 2024 год Таджикистан направил на возведение Рогунской ГЭС около 42,5 миллиарда сомони (примерно $4 миллиарда).
После завершения строительства она станет крупнейшей ГЭС в Центральной Азии с установленной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт и среднегодовой выработкой электроэнергии около 13,8 миллиарда киловатт-часов.