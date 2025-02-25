Президенты США и Франции провели встречу. Главные заявления Трампа и Макрона

Президенты США и Франции встретились в Белом доме. После встречи Дональд Трамп и Эммануэль Макрон ответили на вопросы журналистов.
Главное из заявленного лидером Соединенных Штатов:
- Мы могли бы закончить войну в Украине за несколько недель. Война способна перерасти в Третью мировую. Штаты намерены не допустить такого исхода.
- Переговоры США с Россией идут очень хорошо, стороны далеко продвинулись в диалоге по завершению конфликта в Украине.
- Обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы.
- Путин сказал, что не видит проблем в размещении европейских войск в Украине в рамках мирного соглашения.
- Встреча с Владимиром Зеленским может произойти на этой или следующей неделе, на ней будет подписано соглашение о полезных ископаемых.
- Посмотрим, придется ли Украине пойти на территориальные уступки в ходе переговоров.
- Я готов поехать в Москву в подходящее время. 9 мая, наверное, слишком рано для визита.
- США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах».
Что сказал Эммануэль Макрон:
- У Трампа есть веские причины для возобновления диалога с Путиным, обсуждать, вести переговоры — это хорошо, но мы должны стараться получить краткосрочные гарантии безопасности.
- Мой опыт общения с Путиным говорит, что в первую очередь хорошо иметь контакты даже с теми лидерами, с которыми вы не согласны. Я за возобновление диалога по Украине с Путиным.
- Украина должна присоединиться к переговорам о прекращении войны.
- Мир не может означать капитуляцию Украины, он не может быть прекращением огня без гарантий, никто не хочет жить в мире, где можно навязать право сильного.
- Франция и Великобритания разработали план гарантий безопасности для Украины, который может включать отправку военных. Они не обязательно будут находиться на линии фронта, а могут присутствовать «в качестве гарантии».
- Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву.
Позже президент Франции дал интервью Fox News. Что он сказал прессе:
- Проведение переговоров между Россией и США является нормальным и позитивным событием.
- Надеюсь, что бои в Украине могут прекратиться в течение нескольких недель.
- Перемирие в Украине может быть достигнуто в течение недель.
- ЕС будет готов направить солдат в Украину после заключения мирного соглашения.