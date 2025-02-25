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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Президенты США и Франции провели встречу. Главные заявления Трампа и Макрона

Президенты США и Франции встретились в Белом доме. После встречи Дональд Трамп и Эммануэль Макрон ответили на вопросы журналистов.

Reuters
Фото Reuters

Главное из заявленного лидером Соединенных Штатов:

  • Мы могли бы закончить войну в Украине за несколько недель. Война способна перерасти в Третью мировую. Штаты намерены не допустить такого исхода.
  • Переговоры США с Россией идут очень хорошо, стороны далеко продвинулись в диалоге по завершению конфликта в Украине.
  • Обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы.
  • Путин сказал, что не видит проблем в размещении европейских войск в Украине в рамках мирного соглашения.
  • Встреча с Владимиром Зеленским может произойти на этой или следующей неделе, на ней будет подписано соглашение о полезных ископаемых.
  • Посмотрим, придется ли Украине пойти на территориальные уступки в ходе переговоров.
  • Я готов поехать в Москву в подходящее время. 9 мая, наверное, слишком рано для визита.
  • США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах».

Что сказал Эммануэль Макрон:

  • У Трампа есть веские причины для возобновления диалога с Путиным, обсуждать, вести переговоры — это хорошо, но мы должны стараться получить краткосрочные гарантии безопасности.
  • Мой опыт общения с Путиным говорит, что в первую очередь хорошо иметь контакты даже с теми лидерами, с которыми вы не согласны. Я за возобновление диалога по Украине с Путиным.
  • Украина должна присоединиться к переговорам о прекращении войны.
  • Мир не может означать капитуляцию Украины, он не может быть прекращением огня без гарантий, никто не хочет жить в мире, где можно навязать право сильного.
  • Франция и Великобритания разработали план гарантий безопасности для Украины, который может включать отправку военных. Они не обязательно будут находиться на линии фронта, а могут присутствовать «в качестве гарантии».
  • Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву.

Позже президент Франции дал интервью Fox News. Что он сказал прессе:

  • Проведение переговоров между Россией и США является нормальным и позитивным событием.
  • Надеюсь, что бои в Украине могут прекратиться в течение нескольких недель.
  • Перемирие в Украине может быть достигнуто в течение недель.
  • ЕС будет готов направить солдат в Украину после заключения мирного соглашения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320957/
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