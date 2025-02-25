Президенты США и Франции провели встречу. Главные заявления Трампа и Макрона

Президенты США и Франции встретились в Белом доме. После встречи Дональд Трамп и Эммануэль Макрон ответили на вопросы журналистов.

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Главное из заявленного лидером Соединенных Штатов:

Мы могли бы закончить войну в Украине за несколько недель. Война способна перерасти в Третью мировую. Штаты намерены не допустить такого исхода.

Переговоры США с Россией идут очень хорошо, стороны далеко продвинулись в диалоге по завершению конфликта в Украине.

Обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы.

Путин сказал, что не видит проблем в размещении европейских войск в Украине в рамках мирного соглашения.

Встреча с Владимиром Зеленским может произойти на этой или следующей неделе, на ней будет подписано соглашение о полезных ископаемых.

Посмотрим, придется ли Украине пойти на территориальные уступки в ходе переговоров.

Я готов поехать в Москву в подходящее время. 9 мая, наверное, слишком рано для визита.

США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах».

Что сказал Эммануэль Макрон:

У Трампа есть веские причины для возобновления диалога с Путиным, обсуждать, вести переговоры — это хорошо, но мы должны стараться получить краткосрочные гарантии безопасности.

Мой опыт общения с Путиным говорит, что в первую очередь хорошо иметь контакты даже с теми лидерами, с которыми вы не согласны. Я за возобновление диалога по Украине с Путиным.

Украина должна присоединиться к переговорам о прекращении войны.

Мир не может означать капитуляцию Украины, он не может быть прекращением огня без гарантий, никто не хочет жить в мире, где можно навязать право сильного.

Франция и Великобритания разработали план гарантий безопасности для Украины, который может включать отправку военных. Они не обязательно будут находиться на линии фронта, а могут присутствовать «в качестве гарантии».

Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву.

Позже президент Франции дал интервью Fox News. Что он сказал прессе: