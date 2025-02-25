Компании Казахстана инвестировали в экономику Кыргызстана почти $49 миллионов

В Астане состоялась встреча председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в расширенном составе.

Адылбек Касымалиев отметил, что Кыргызстан и Казахстан ведут активное взаимодействие в рамках таких интеграционных структур, как Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Организация тюркских государств и Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. По его словам, эти форматы позволяют двум странам консолидировать усилия по обеспечению стабильности, развитию экономики и укреплению позиций государств на международной арене.

Он подчеркнул, что Казахстан является одним из ключевых торговых партнеров Кыргызстана, в последние годы наблюдается положительная динамика роста торгового оборота между странами. Например, в 2024 году объем товарооборота составил $1 миллиард 340 миллионов.

По его словам, цифры внушают определенную долю оптимизма.

За девять месяцев 2024 года казахстанские компании инвестировали в экономику Кыргызстана почти $49 миллионов.

Для активизации отношений ранее было подписано межправительственное соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, напомнил глава кабмина.

«Строительство индустриального торгово-логистического комплекса на границе наших стран позволит оптимизировать процессы грузоперевозок, снизить издержки для бизнеса и повысить эффективность двусторонней торговли. Строительство ферросплавного завода в Таш-Кумыре откроет новые возможности для промышленного сотрудничества, увеличения объемов производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Согласование и подписание соглашения по беспошлинной поставке нефти в Кыргызстан является важным шагом для обеспечения энергетической стабильности и снижения себестоимости топлива для кыргызстанских потребителей. Создание на территории Алматинской области торгово-логистического склада для хранения фруктов и овощей позволит обеспечить бесперебойные поставки свежей продукции, улучшить товарооборот и повысить продовольственную безопасность наших стран», – сказал Адылбек Касымалиев.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной, образовательной сферах, в сфере туризма, реализация и укрепление новых инициатив в этих направлениях.

Олжас Бектенов отметил, что взаимоотношения глав двух государств в духе взаимного доверия и дружбы будут способствовать повышению многогранного сотрудничества на новый уровень, а укрепление и углубление торговых отношений окажут мультипликативное влияние на развитие экономик двух стран.

По его словам, в конце прошлого года показатели взаимной торговли вновь выросли и составили $1,7 миллиарда. В то же время казахская сторона заявила, что будет проведена серьезная работа по дальнейшему наращиванию торгово-экономического взаимодействия.