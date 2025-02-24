Кыргызстан категорически против насильственного переселения палестинцев

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов выступил на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Зампред кабмина объявил об окончательном согласовании линии кыргызско-таджикской государственной границы, подчеркнув усилия президента Садыра Жапарова.

Он поднял вопрос о мире в Палестине, призывая мировое сообщество способствовать защите прав палестинского народа.

«Любые попытки насильственного переселения палестинского населения являются не чем иным, как этническими чистками. Мы категорически отвергаем такие инициативы и призываем международное сообщество предотвратить коллективное наказание целого народа», — сообщил Эдиль Байсалов.

По его словам, Кыргызстан подтвердил свою поддержку права палестинского народа на самоопределение.

Зампред кабмина также высказался на тему развития прав и свободы в Кыргызстане. Он заявил, что за последнее время страна значительно выросла в защите прав человека, борьбе с организованной преступностью и в укреплении верховенства закона.

«Мы не просто провозгласили верховенство закона, а доказали его действенность. За последние четыре года мы утроили государственные доходы, удвоили ВВП, а экономический рост превысил 9 процентов. Это позволило нам не только повысить уровень жизни граждан, но и создать прочную основу для защиты их прав», — отметил Эдиль Байсалов.

В конце выступления он заявил о выдвижении Кыргызстана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.