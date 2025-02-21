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Власть

Выговоры и увольнения. Как Касымалиев наказал за необоснованные командировки

За недостатки в исполнительской дисциплине, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необоснованные служебные командировки и ненадлежащее ведение планов работы глава кабмина Адылбек Касымалиев на коллегии администрации президента объявил выговоры, строгие выговоры и даже увольнения.

Так, строгий выговор объявлен министру природных ресурсов Медеру Машиеву, заместителю министра природных ресурсов Асель Раимкуловой, заместителю министра сельского хозяйства Самату Насирдинову, заместителю министра труда Бакыту Дарманкул уулу.

Выговор объявлен первому заместителю министра цифрового развития Климу Омельченко, заместителю министра цифрового развития Сергею Слесареву, первому заместителю министра труда Мухтарбеку Баймурзаеву, первому заместителю министра образования Бекжану Супаналиеву, первому заместителю министра природных ресурсов Кубату Касейинову, заместителю министра культуры Тимурлану Ажымалиеву, заместителю министра труда Кыял Жанузаковой, первому заместителю министра обороны Эрлису Тердикбаеву, заместителю министра здравоохранения Бубужан Арыкбаевой, заместителю министра здравоохранения Каарманбеку Байдавлетову, заместителю министра энергетики Нурлану Садыкову, заместителю директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Максатбеку Саргазакову, заместителю директора центра климатического финансирования при кабинете министров Мирлану Усенканову.

За самовольную командировку, напомним, глава кабмина Адылбек Касымалиев поручил уволить заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмаза Сокеева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320680/
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