США могут пообещать Украине членство в НАТО, если РФ нарушит мирное соглашение

Вашингтон рассматривает возможность автоматического приема Украины в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на четырех американских чиновников.

По данным телеканала, такая мера могла бы стать одной из гарантий безопасности для Киева, которые США могут включить в потенциальную мирную сделку с Москвой. Это, в свою очередь, должно снять ключевые опасения Украины и ее союзников относительно возможной перегруппировки РФ и повторного вторжения после заключения соглашения.

По информации NBC, перед выступлением министра обороны США Пита Хегсета на Мюнхенской конференции по безопасности 12 февраля некоторые советники из Госдепа рекомендовали ему не говорить публично, что членство Киева в НАТО не будет частью сделки.