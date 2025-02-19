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Власть

Глава Таможенной службы Самат Исабеков освобожден от должности. Назначен новый

Председатель Таможенной службы при Министерстве финансов Самат Исабеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Решение об освобождении от должности подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Самат Исабеков — генерал-майор Таможенной службы.  Возглавлял ГТС с июня по октябрь 2021-го, затем снова был назначен в январе 2022 года.

Фото Алмаз Салиев

Новым председателем Государственной таможенной службы КР назначен Алмаз Салиев. Ранее он занимал должность заместителя главы ГТС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320476/
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