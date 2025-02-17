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Власть

Микроскоп стоит $2 миллиона. Глава НАН КР о том, почему не развивается наука

На заседании парламентского комитета по социальной политике президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов рассказал о недостаточном финансировании со стороны государства.

Депутат Аида Исатбек кызы отметила, что заработная плата научных сотрудников после повышения на 100 процентов составила 26 тысяч сомов, и этих денег не хватит, чтобы прокормить семью.

«Вы проводите работу по повышению зарплаты своих сотрудников, привлечению грантов, инвестиций? Складывается впечатление, будто вы просто сидите и бездействуете», — сказала она.

Канатбек Абдрахматов ответил, что в учреждении постоянно поднимается этот вопрос.

«Мы всегда обращаемся к властям. Но нам не дают денег. Чтобы увидеть наночастицы, нам нужен специальный микроскоп. Он стоит около $2 миллионов. Кто нам такие деньги даст?» — задался вопросом он.

Президент НАН КР также добавил, что за последние десять лет Институту сейсмологии, где он работает директором, государство ни одного литра бензина не выделило.

«А у нас 19 сейсмических станций, на которые нужно ездить. Все эти станции институт купил не за государственные деньги. Он их получил за счет международных фондов. Поэтому наша страна является одной из передовых, где очень четко проводится сейсмический мониторинг. Если бы каждое подразделение Академии наук работало как Институт сейсмологии, тогда мы могли бы не зависеть и не радоваться мизерной сумме, выделяемой государством. Да, это наша большая ошибка, боль. Мы с этим будем бороться», — заключил он.

На заседании депутаты рассматривают законопроект «О Национальной академии наук» в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320144/
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