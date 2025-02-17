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Власть

Орошаемые пашни разрешат трансформировать в другие категории земель

Орошаемые пашни разрешат трансформировать в другие категории земель. Соответствующий законопроект принят комитетом Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

В справке-обосновании к проекту закона говорится, что трансформация орошаемых земель нужна для добычи дорожно-строительных материалов, необходимых при строительстве, реабилитации и реконструкции железных и автомобильных дорог, мостов, тоннелей, эстакад общего пользования.

А по словам заместителя министра транспорта и коммуникаций Бекназара Базаралиева, разрешение на трансформацию этих земель необходимо для строительства объездной дороги Бишкека.

Напомним, вице-мэр столицы Жамалбек Ырсалиев сообщил, что в городе объездная трасса станет шестиполосной. Генподрядчиком стала китайская компания China Road and Bridge Corporation (CRBC).
Ссылка: https://24.kg/vlast/320126/
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