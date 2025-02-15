Ежегодно примерно у 400 тысяч детей и подростков до 19 лет диагностируют рак. Об этом сообщается на сайте ООН.

По его данным, наиболее распространенные виды детского рака включают лейкемию, рак мозга, лимфомы и солидные опухоли, такие как нейробластома и опухоль Вильмса.

«Поскольку предотвратить рак у детей, как правило, невозможно, наиболее эффективная стратегия по снижению бремени онкологических заболеваний у детей и улучшению исходов заключается в том, чтобы сосредоточиться на быстром и правильном диагнозе с последующей эффективной терапией», — говорится в сообщении.