Растительные масла в январе во всем мире подешевели на 5,6 процента

В январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем на 5,6 процента снизились мировые цены на растительные масла. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По ее данным, главным фактором такого снижения было падение мировых цен на пальмовое и рапсовое масла.

Тем временем котировки соевого и подсолнечного масел оставались стабильными. Это, по сведениям ФАО, обусловлено обеспокоенностью неблагоприятными погодными условиями в некоторых районах стран — производителей сои в Южной Америке и стабильно высоким импортным спросом в мире.