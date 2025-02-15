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Власть

Растительные масла в январе во всем мире подешевели на 5,6 процента

В январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем на 5,6 процента снизились мировые цены на растительные масла. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По ее данным, главным фактором такого снижения было падение мировых цен на пальмовое и рапсовое масла.

Тем временем котировки соевого и подсолнечного масел оставались стабильными. Это, по сведениям ФАО, обусловлено обеспокоенностью неблагоприятными погодными условиями в некоторых районах стран — производителей сои в Южной Америке и стабильно высоким импортным спросом в мире.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320044/
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