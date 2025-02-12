Депутат Жогорку Кенеша Ырысбек Атажанов уверен, что выделенные деньги на развитие Баткена используются не по назначению. Об этом он заявил на заседании парламента.

По словам народного избранника, с момента выделения средств ни одна компания не заработала успешно.

«В прошлом году, когда задал вопрос Акылбеку Жапарову по поводу 500 миллионов сомов, он говорил, что если местное руководство не сможет освоить эти деньги, то будут привлечены к ответственности. Эта сумма расходуется не по назначению. Ни одно предприятие не заработало и не дало плоды. Деньги выделяются, но там происходит каша. Еще глава кабмина говорил, что отправит комиссию и расскажет о результатах работы. К какому выводу пришла комиссия, ответьте мне письменно», — сказал он.

Отметим, в соответствии с Законом «О статусе Баткена» с 2022-го региону каждый год выделяется дополнительно 500 миллионов сомов на развитие.