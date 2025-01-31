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Власть

Михаил Мишустин пообещал дешевый быстрый интернет на всей территории ЕАЭС

Председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал дешевый быстрый интернет на всей территории ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня в Алматы на пленарной сессии форума Digital Almaty.

По его словам, в следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять в том числе услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону.

«Еще через год создадим основу для собственной низкоорбитальной группировки. В дальнейшем будет функционировать около трехсот аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран союза — в дешевом и быстром интернете. Важно, что мы развиваемся на основе своих технологий и на собственной элементной базе», — отметил Михаил Мишустин.

«Одним из ключевых направлений также является развитие перспективных космических группировок и систем для обеспечения сервисов нового уровня», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318554/
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