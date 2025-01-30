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Власть

Шенгена не будет? Бундестаг ужесточает миграционную политику в Германии

Бундестаг проголосовал за введение постоянного пограничного контроля в Германии. Инициативу для борьбы с нелегальной миграцией выдвинул ранее оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

По итогам голосования 348 депутатов выступили за предложения, 345 — против и 10 воздержались.

Дискуссия по данной инициативе разгорелась после нападения нелегала в Ашшафенбурге на юге ФРГ. Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил ввести режим ЧС и закрыть границы. Однако Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем, а также зеленые выступили против.

ХДС/ХСС пришлось полагаться на поддержку правой «Альтернативы для Германии» (АдГ). И впервые в послевоенной истории праворадикальная политическая сила помогла центристской партии сформировать большинство.

С перевесом в три голоса бундестаг одобрил резолюцию с требованием ввести паспортный контроль на всей внешней границе Германии, запретить въезд в страну лицам без соответствующих документов, укрепить полномочия полиции по высылке нелегалов и увеличить число депортаций.

Депутаты заявили о тектоническом сдвиге в немецкой политике — пало табу на сотрудничество с националистами. Канцлер Германии Олаф Шольц (он социал-демократ. — Прим. ред.) обвинил консерваторов в нарушении собственных обещаний, поскольку ранее они говорили о принципиальном отказе от сотрудничества с АдГ.

Альтернатива для Германии — это немецкая политическая партия правой и ультраправой идеологии, основанная в 2013 году.

ХДС/ХСС — это немецкая политическая партия, состоящая из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Они были основаны сразу после Второй мировой войны участниками гражданского сопротивления против национал-социализма. Идеология партий — христианская демократия, центризм, социальный консерватизм, европеизм.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318344/
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