В Жогорку Кенеше просят облегчить процедуру получения соцпособий для малоимущих

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев попросил облегчить процедуру получения пособия малоимущими семьями.

Он рассказал, что побывал в гостях у матери-одиночки, имеющей пятерых детей и живущей рядом с мусорным полигоном Бишкека.

«Она не получает пособие на детей. На вопрос почему, ответила, что обращалась за помощью, но у нее запросили много документов. Женщине с пятью детьми просто некогда бегать и собирать эти бумаги. Сотрудники Минсоцобеспечения ведь могут сами собрать эти документы, запросить электронный вариант. Зачем так усложнять все?» — сказал Маматалиев.

Депутат рассказал, что еще одной малоимущей семье не дают пособие из-за того, что у них есть старый жигули.

«Эта машина стоит дешевле IPhone. Ладно, если бы была дорогая, но давайте из-за жигулей не будем отказывать в пособиях», — предложил депутат.