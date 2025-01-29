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Власть

Адылбек Касымалиев расскажет о цифровизации в КР на заседании ЕАЭС в Алматы

Глава кабмина Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в город Алматы 30-31 января текущего года. Об этом сообщили в кабинете министров.

В рамках поездки глава кабмина примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, где будут обсуждаться актуальные вопросы экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, Адылбек Касымалиев выступит на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2025, где представит позицию Кыргызстана в области цифровизации и развития информационных технологий.

В программу визита также включены двусторонние встречи с главами правительств ряда стран. Предполагается, что эти встречи позволят обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и укрепить партнерские отношения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318248/
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