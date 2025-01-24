Минэкономики КР не против введения контроля за производителями пищевых продуктов

На общественных слушаниях законопроекта о продовольственной безопасности в Жогорку Кенеше заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев озвучил позицию ведомства по предложению ввести контроль пищевых продуктов на всех этапах.

Он отметил, что подобные законы есть во всех остальных странах ЕАЭС.

«В России и Беларуси они не только контролируют безопасность пищевых продуктов, но делают упор на их качество. Еще там особое внимание уделяется детскому питанию. В их законах прописаны принципы здорового питания. Мы в этой части хромаем», — сказал замминистра.

По его словам, Министерство экономики проводит работу по улучшению лабораторий.

«Я считаю, нужно проводить клинические испытания. К примеру, я ем чипсы и в этот момент со мной ничего не произойдет. А если я буду потреблять их длительное время, будут определенные последствия. Поэтому должны быть исследования, как те или иные продукты влияют на организм человека», — пояснил замминистра.

Он поддержал авторов законопроекта, которым предлагается ввести контроль за пищевыми продуктами на этапе выращивания, производства, транспортировки, продаже. А также контроль за импортными товарами.