В Кыргызстан завозят просроченные конфеты, печенья и прочие пищевые продукты. Об этом на парламентских слушаниях законопроекта о продовольственной безопасности сообщил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, в России, когда истекает срок годности продуктов, заводы-изготовители объявляют тендер на утилизацию.

«Различные компании за деньги забирают эту продукцию и, вместо того, чтобы утилизировать, меняют сроки годности на упаковке и завозят в Кыргызстан. Тому есть видеодоказательства», — отметил нардеп.

Он представил на общественных слушаниях разработанный законопроект для контроля продуктов питания, не только имеющихся в продаже в магазинах и точках общепита, а с самого начала их производства.

«Все, что мы потребляем, должно контролироваться на всех этапах — выращивание, производство, транспортировка и продажа. Жесткий контроль должен быть и для импортируемых товаров», — сказал Марлен Маматалиев.