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Власть

От МВД требуют отказаться от иностранного финансирования в борьбе с наркотиками

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жаныбек Кыдыкбаев призвал МВД отказаться от иностранного финансирования в борьбе с наркотиками.

По его словам, министерство заинтересовано в получении средств извне, а не в противодействии распространению запрещенных веществ.

«В последнее время увеличилось употребление наркотиков среди молодежи. Результата борьбы СБНОН нет. Вы сами заинтересованы в том, чтобы эта тенденция сохранялась. Иначе к вам перестанет поступать финансовая поддержка», — сказал нардеп.

Замглавы МВД Нурбек Абдиев ответил, что это не так. По его словам, ведомство и самостоятельно ведет борьбу, и сотрудничает не с отдельными организациями, а с правительством государств.

«Вы же отчитываетесь перед ними? Рассказываете, сколько килограммов изъяли. Видя ваши данные, они увеличивают финансирование», — сказал Жаныбек Кыдыкбаев.

Чиновник ответил, что страны выделяют деньги Кыргызстану на конкретные цели. «Например, на границе с Афганистаном нам нужно выставить спецтехнику. Собаки, которых обучили американцы, сейчас служат у нас. Сканеры устанавливаем», — парировал он.

Депутата не убедили ответы Нурбека Абдиева. По его словам, и сами сотрудники СБНОН просят отказаться от иностранного финансирования.

«Некоторые сотрудники получают зарплату 40 тысяч сомов и не могут показать результаты в работе. Они покупают раскрытые дела за $5 тысяч ради результативности, потому что руководству нужно отчитаться перед донорами. Из-за этого у нас показатели по наркотикам увеличиваются», — заключил Жаныбек Кыдыкбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317693/
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