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Власть

Глава МИД России Сергей Лавров посетит с визитом Кыргызстан

Глава МИД России Сергей Лавров посетит с визитом Кыргызстан. Он принял приглашение главы внешнеполитического ведомства КР Жээнбека Кулубаева.

Как отмечает ТАСС, Сергей Лавров поблагодарил Жээнбека Кулубаева за плодотворную совместную работу и «с удовольствием» принял приглашение посетить Бишкек или «любое другое место красочной природы Киргизии с визитом».

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР. Главы МИД двух стран подписали по итогам переговоров в Москве программу сотрудничества до 2027 года

22 января главы МИД двух стран подписали по итогам переговоров в Москве программу сотрудничества до 2027 года.

Стороны также обсудили широкий спектр двусторонних актуальных вопросов, в том числе ключевые направления дальнейшего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Были обозначены приоритеты председательства Кыргызской Республики в ОДКБ и рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества в рамках международных организаций и интеграционных объединений, в частности ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Уделено внимание реализации договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран, а также планам по организации визитов и встреч на высшем и высоком уровнях на текущий год.

Жээнбек Кулубаев также остановился на миграционной проблематике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317643/
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