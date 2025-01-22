Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев поручил ГИК построить ипотечные дома еще в нескольких городах и районах республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, Каныбек Туманбаев также дал распоряжение провести ряд превентивных мероприятий, чтобы сотрудники госкомпании не были вовлечены в коррупцию.

Поставлена также задача по повышению профессионального уровня сотрудников ГИК.

Отмечается, что управляющий делами главы государства поручил построить ипотечные дома в Таласе, Кара-Балте, Токмаке, Сокулуке, Айдаркене, Кемине, Канте и Иссык-Атинском районе.