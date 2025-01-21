13:39
USD 87.45
EUR 90.16
RUB 0.85
Власть

За распространение персональных данных могут ввести уголовную ответственность

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассмотрел законопроект, согласно которому Агентству по защите персональных данных передаются полномочия  штрафовать граждан за распространение информации о человеке.

Отметим, сейчас такими полномочиями наделено Министерство внутренних дел.

Помимо этого, сумма штрафов увеличивается с 20 тысяч сомов до 75 тысяч сомов для физических лиц, до 100 тысяч сомов для должностных лиц и 650 тысяч сомов для юридических лиц. За совершение того же деяния в течение одного года суммы повторных штрафов составят 250 тысяч сомов для физлиц, 300 тысяч сомов для должностных лиц и 1 миллион 200 тысяч сомов — для юрлиц.

Депутат Шаирбек Ташиев предложил ввести уголовную ответственность за распространение персональных данных.

«Уже после того, как данные распространены, какой толк от вашего штрафа в 75 тысяч сомов», — сказал парламентарий.

Депутаты Исхак Масалиев и Элмурза Сыдыков выступили против того, чтобы Агентство по защите персональных данных брало на себя функции карательного органа, и предложили, чтобы наказание определял суд.

Как пояснили представители агентства, законопроект позволит контролировать, насколько различные государственные органы и частные компании, к примеру поликлиники, службы такси и многие другие, защищают персональные данные граждан, их хранение и конфиденциальность.

В итоге законопроект вернули на доработку, так как большинство депутатов поддержали, чтобы штрафовало за нарушения законодательства о персональных данных Министерство внутренних дел, которое может и расследовать дела, и имеет свой отдел кибербезопасности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317410/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники активно мониторят соцсети, чтобы получить персональные данные
Осторожно, мошенники! Защищать свои персональные данные призвал чиновник
Советы Агентства по защите персональных данных, как не стать жертвой мошенников
Защита персональных данных. Что делают в этой сфере в Кыргызстане
Нардеп интересуется, насколько безопасно приложение «Тундук». Ответ госагентства
За 2023 год поступило 148 обращений о нарушениях в сфере персональных данных
Из госреестра адвокатов Кыргызстана требуют исключить персональные данные
Обрабатывать персональные данные кыргызстанцев будет специальное предприятие
В Кыргызстане будут штрафовать за нарушения по обработке персональных данных
Кабмин предлагает создать реестр держателей персональных данных
Популярные новости
Активы Камчи Кольбаева в&nbsp;$1&nbsp;миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ
Садыр Жапаров и&nbsp;Омурбек Бабанов покатались на&nbsp;лыжах на&nbsp;Алтае Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
Камчыбек Ташиев о&nbsp;своем решении ликвидировать вора в&nbsp;законе Камчи Кольбаева Камчыбек Ташиев о своем решении ликвидировать вора в законе Камчи Кольбаева
Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в&nbsp;2023 году Декларационная кампания. Сколько заработал Садыр Жапаров в 2023 году
Бизнес
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
21 января, вторник
13:38
Кыргызстан готовится выпустить суверенные облигации на $1,7 миллиарда Кыргызстан готовится выпустить суверенные облигации на ...
13:17
Декларационная кампания. Глава Нацбанка отчитался за период, когда был министром
12:59
Селекция новой породы овец «Ала-Тоо». Минсельхоз проверил их качество
12:40
Судья продлил арест Самату Матцакову, несмотря на истечение своих полномочий
12:38
Кыргызстан оказался на 128-м месте в рейтинге по эффективности логистики