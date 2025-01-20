Генпрокуратуре построят новое здание: президент заложил капсулу

Президент Садыр Жапаров сегодня заложил капсулу под строительство нового здания Генеральной прокуратуры Кыргызстана в Бишкеке.

Он подчеркнул, что органы прокуратуры являются ключевым институтом, обеспечивающим верховенство закона, укрепление законности и защиту интересов граждан и государства на основе закона.

По его словам, строительство нового здания Генеральной прокуратуры — это важный шаг к улучшению условий труда сотрудников, которые служат закону, борются с преступностью и защищают права граждан.

Отмечено, что новое административное здание из семи этажей общей площадью 20 тысяч квадратных метров будет оснащено современным оборудованием.

В нем предусмотрены офисные кабинеты, малые и большие залы, а также двухуровневый подземный паркинг на 200 мест.

Строительные работы будут проводиться государственным предприятием «Кыргызстройсервис» при управлении делами президента. Ввод в эксплуатацию запланирован через два года.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы проделана значительная работа для улучшения деятельности органов прокуратуры. Благодаря государственной поддержке было построено 111 служебных квартир для сотрудников областных прокуратур Нарынской, Таласской, Ошской и Чуйской областей. Также обновлены здания прокуратур в Таласской области, Чон-Алайском и Кочкорском районах, Свердловском районе столицы и Баткенском гарнизоне, которые теперь оснащены современными материально-техническими средствами.

Улучшение условий работы и увеличение заработной платы способствуют преданности сотрудников своей службе, отметил Садыр Жапаров. Он выразил уверенность, что правовая система страны будет и дальше развиваться, а Генеральная прокуратура станет надежной основой для улучшения жизни общества.

«Сегодня, закладывая капсулу, мы обращаемся к будущим поколениям, провозглашая, что в новом Кыргызстане правопорядок, закон и справедливость станут основными ценностями нашего государства», — сказал Садыр Жапаров.



Обращаясь к сотрудникам прокуратуры, он обозначил их важную роль в обеспечении закона, порядка и справедливости. И отметил, что по мере того, как основы законности в стране последовательно укрепляются, роль и значение прокуратуры возрастают и работа сотрудников прокуратуры требует высокого уровня нравственности и ответственности перед родиной, и призвал неуклонно следовать этим высоким принципам.

Цель государства — создать структуру прокуратуры, которая будет работать во имя благополучия нового Кыргызстана, руководствуясь верховенством закона для каждого гражданина. Президент выразил надежду, что новое здание Генеральной прокуратуры станет местом, где будет укрепляться справедливость и порядок в стране.

Глава государства также встретился с ветеранами прокуратуры.