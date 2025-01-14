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Власть

Внесены изменения в закон о трансформации земель: основные правки

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в закон КР «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий».

Данный закон принят Жогорку Кенешем 12 декабря 2024 года.

Принятым документом вносятся поправки, направленные на совершенствование Закона «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых пахотных земель в другие категории и виды пригодных земель», где предусматривается в пункте 3 части второй статьи 1 указанного Закона исключить слова «находящихся только в государственной или муниципальной собственности».
 
Из указанного следует, что мораторий не будет распространяться на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в земли, выделяемые под строительство общеобразовательных объектов и объектов здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов, ветеринарной, фитосанитарной и агробиохимической лабораторий независимо от форм собственности.
 
Кроме того, пункт 8 части 2 статьи 1 закона излагается в редакции, согласно которой из под действия моратория выводятся земли, выделяемые под строительство водохозяйственных сооружений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316744/
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