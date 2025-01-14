Когда мораторий на перевод орошаемых земель неприменим, прописали в законе

Изменения в Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий» подписал президент.

Документом вносятся поправки, направленные на совершенствование законодательства, где предусматривается исключение слов «находящихся только в государственной или муниципальной собственности». Из указанного следует, что мораторий не будет распространяться на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в земли, выделяемые под строительство общеобразовательных объектов и объектов здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов, ветеринарной, фитосанитарной и агробиохимической лабораторий, независимо от формы собственности.

Из-под действия моратория также выводятся земли, выделяемые под строительство водохозяйственных сооружений.