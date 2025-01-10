Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным. Избранный президент США заявил журналистам о подготовке встречи с лидером России. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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«Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку... Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично. Мы должны положить конец [украинскому конфликту]», — сказал Дональд Трамп, выступая в штате Флорида.

По его словам, что касается председателя [КНР] Си Цзиньпина, было много обсуждений.

«Планируется много встреч со множеством людей, некоторые уже состоялись. Но я бы предпочел дождаться 20 января (в этот день состоится инаугурация президента США. — Прим. ред.)», — добавил будущий американский лидер.

Журналисты спросили Дональда Трампа, в каком формате он хотел бы провести переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

«Это еще предстоит определить», — ответил он.