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Власть

Фактов смерти не было. Президент прокомментировал обсуждения вокруг СИЗО-1

Фото Кабар

Президент Садыр Жапаров опроверг сообщения о гибели заключенных в местах лишения свободы, якобы произошедшей в результате побоев. Об этом он заявил в интервью информационному агентству «Кабар».

Отвечая на вопрос о распространенных в социальных сетях сообщениях, касающихся ситуации в местах лишения свободы, в том числе в бишкекском СИЗО, он отметил, что информация о гибели пяти человек в результате побоев не соответствует действительности.

«Мне доложили, что фактов смерти не было, информация оказалась ложной», — подчеркнул он. При этом президент подтвердил, что обыски с изъятием мобильных телефонов, действительно, проводятся.

«Только в одной исправительной колонии было изъято около 700 аппаратов. Причина, по которой отбирают сотовые телефоны, заключается в том, что заключенные обманывают доверчивых граждан на крупные суммы денег», — пояснил Жапаров.

Президент привел примеры мошеннических схем, включая случаи, когда мошенники использовали имя первой леди.

«Они умудряются вводить в заблуждение своих жертв, представляясь от имени первой леди. Например, говорят: «Первая леди приглашает вас на праздник своего внука (тушоо той), но мы собираем по 30 тысяч сомов. Переведите деньги, и мы ждем вас на торжестве»... Среди обманутых оказалась даже наша близкая знакомая, которая поверила и перечислила крупную сумму», — рассказал Жапаров.

По его словам, среди пострадавших есть даже государственные служащие, которые перечисляли мошенникам по 30–50 тысяч сомов, поверив в ложные обещания.

«И таких обманутых людей тысячи. Телефонными мошенниками чаще всего являются именно те, кто находятся в местах лишения свободы. Это одна из причин, почему изымают телефоны», — добавил президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что борьба с криминалом и коррупцией является приоритетом для государства.  «Государство, в котором есть криминал и преступность, не сможет развиваться. В эту страну не придет инвестор, а другие государства не будут доверять», — отметил президент.

Он призвал «научиться жить, следуя букве закона».

«Не должно быть бандитов, которые грубят инвесторам и бизнесменам. Если сейчас имеются факты, когда требуют с вас долю, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы, не бойтесь ничего. Реакция соответствующих органов будет молниеносной. Однако если будут доказательства, что предприниматели сами «отмечаются», то и они будут отвечать строго по закону», — заявил Жапаров.

Президент также сообщил о планах по улучшению условий в местах лишения свободы. В тюрьмах внедряются производственные проекты, чтобы заключенные могли зарабатывать и помогать своим семьям.

«В течение 2–3 лет мы расширим производство в тюрьмах и создадим все необходимые условия, чтобы заключенные могли получать достойную зарплату», — подчеркнул он.

Жапаров добавил: «Если человек хочет, то он всегда сможет зарабатывать. Сейчас работы в Кыргызстане много, а те, кто жалуется на ее отсутствие, просто не хотят работать. Научитесь работать честно, преступным способом уже не получится».

В завершение Садыр Жапаров призвал граждан строить сильный, честный и развитый Кыргызстан, следуя законам страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315702/
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