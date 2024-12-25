В администрации президента обсудили подготовку к Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провел рабочее совещание, посвященное подготовке к 34-м Олимпийским играм и 18-й Паралимпиаде, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Основное внимание на совещании уделено анализу опыта участия кыргызских спортсменов в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. Эдиль Байсалов отметил успехи и обозначил ключевые направления для дальнейшего улучшения подготовки спортсменов.

«В парижской Олимпиаде участвовали более 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Кыргызстан представляли 16 человек, благодаря которым наша республика заняла 68-е место в общем медальном зачете и 15-е место среди государств Азии. Из них шесть спортсменов завоевали медали, что позволило КР занять первое место по соотношению числа участников и медалей среди всех стран-участниц. В XXXIV Олимпийских играх наша республика намерена не только повторить успех Парижской Олимпиады, но и существенно улучшить свои позиции на международной спортивной арене», — подчеркнул он.

По итогам совещания поручено разработать комплексный план подготовки к XXXIV Олимпийским играм и XVIII Паралимпиаде, который включает мероприятия по улучшению тренировочной базы, усилению кадрового потенциала тренеров и обеспечению участия спортсменов в международных соревнованиях для повышения их конкурентоспособности.