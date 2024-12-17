Сегодня, 17 декабря, президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии вручения премии «Мейкин», состоявшейся в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении Садыр Жапаров подчеркнул значимость объективной журналистики для развития страны, отметив, что она играет ключевую роль в построении государства с сильной экономикой, развитой культурой и высоким уровнем жизни граждан. Он заметил, что премия «Мейкин» учреждена в знак признания вклада журналистов в формирование общественного сознания и укрепление демократических ценностей.

Президент выразил уверенность в том, что премия станет стимулом для молодых журналистов, поспособствует повышению профессионализма и созданию конкурентной среды в медиапространстве.

В завершение Садыр Жапаров сказал, что сегодня республика уверенно реализует крупные стратегические проекты, такие как строительство «Камбар-Аты-1» и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Он подчеркнул важную роль журналистов в освещении этих процессов, назвав представителей СМИ «глазами, ушами и голосом народа».

Победители премии «Мейкин» по номинациям:

«Бир эл – бир түндүк» («Один народ — один путь») — УТРК

«Таза Мекен» («Чистая Родина») — независимый журналист Улан Эшматов

«Билим – келечек» («Образование — будущее») — газета «Кут билим»

«Мекендештер» («Соотечественники») — ютуб-блогер Дооронбек Атадаханов

«Куттуу элет» («Благословенное село») — УТРК

«Керемет Кыргызстан» («Чудесный Кыргызстан») — ЭлТР

«Мекен жана мен» («Родина и я») — корреспондент телерадиокомпании «МИР»

«Кыргызстанда иштеп чыгарылган» («Произведено в Кыргызстане») — ЭлТР

«Салык – өнүгүүгө салым» («Налоги — вклад в развитие») — «Акчабар»

«Сергек жашоо» («Здоровый образ жизни») — ИА «Спутник Кыргызстан».

Победитель в каждой номинации получил премию в размере 1 миллиона сомов.