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Власть

У людей с инвалидностью возникли трудности при использовании портала «Тундук»

У людей с инвалидностью возникли трудности при использовании портала и мобильного приложения «Тундук». Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что глухонемые и слабовидящие граждане провели мониторинг работы государственного портала электронных услуг «Тундук» и выявили несколько недостатков.

«Некоторые услуги, которые есть на сайте, отсутствуют в приложении. Например, подача заявки на получение инвалидной коляски на сайте есть, а в мобильной версии нет. Есть трудности также с онлайн-записью к врачу и регистрацией по фактическому месту проживания. Глухонемые люди также говорят, что нет информационных роликов о том, как зарегистрироваться в мобильном приложении», — сказал нардеп.

Он также заметил, что в мобильной версии «Тундук» также необходимо указать статус человека с инвалидностью.

Представители Минцифры и Минтруда ответили, что они работают над устранением озвученных недостатков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314288/
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