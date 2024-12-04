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Власть

Премьер-министры Кыргызстана и Казахстана провели встречу. Что обсуждали

В Бишкеке состоялась встреча председателя кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, прибывшим в страну с рабочим визитом.

Она прошла в рамках заседания межправительственного совета.

Глава кабмина отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами издавна основывалось на многовековой дружбе кыргызского и казахского народов, общей культуре, истории, языке, духовных ценностях и традициях.

По его словам, президент КР придает большое значение укреплению дружественных и добрососедских отношений с Казахстаном. Он выразил уверенность в том, что подписанный в этом году договор об углублении и расширении союзнических отношений откроет новые возможности для дальнейшего развития кыргызско-казахского сотрудничества и внесет вклад в укрепление многовековых братских связей между двумя народами.

Олжас Бектенов подтвердил приверженность казахстанской стороны к дальнейшему углублению и укреплению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, реализации ранее достигнутых договоренностей.

«В этом году отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень в результате подписания договора об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Мы высоко ценим наши отношения, выстроенные на основе дружбы, братства и добрососедства. Правительство Казахстана приложит все усилия для дальнейшего развития казахстанско-кыргызского сотрудничества», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313075/
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