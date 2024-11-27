13:21
USD 86.80
EUR 91.06
RUB 0.83
Власть

Оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Дня Победы создан в Кыргызстане

Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия Дня Победы создан в Кыргызстане. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Документом предписано, что оргкомитет в месячный срок должен разработать и утвердить план мероприятий по проведению 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В его состав вошли замглавы кабинета министров, курирующий социальный блок, чиновники администрации президента и кабмина, председатель парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, министры и полномочные представители главы государства в регионах, мэры Бишкека и Оша, а также председатель совета ветеранов Министерства обороны Мырзакан Субанов, экс-премьер-министр Феликс Кулов и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла КР Токтогул Какчекеев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312373/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
В Кремле представили официальный логотип празднования 80-летия Победы в ВОВ
Подготовку к 80-летию Победы в ВОВ обсудили министры обороны стран СНГ
День Победы. Лекторы российского общества «Знание» выступят в Кыргызстане
Волонтеры восстановили мемориал участников Великой Отечественной войны в Бишкеке
Неформальный саммит СНГ накануне Дня Победы анонсировал пресс-секретарь Кремля
Генеральная прокуратура поздравила кыргызстанцев с Днем Победы
Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
День Победы. В Бишкеке прошел митинг-реквием
День Победы. В Бишкеке осталось только девять участников ВОВ
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы
Популярные новости
Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по&nbsp;камерам с&nbsp;распознаванием лиц Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц
Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о&nbsp;бронировании билетов Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о бронировании билетов
Подозреваемый в&nbsp;получении взятки майор милиции сам пришел к&nbsp;главе МВД Подозреваемый в получении взятки майор милиции сам пришел к главе МВД
Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; бесплатные переводы по&nbsp;Кыргызстану O!Bank — бесплатные переводы по Кыргызстану
&laquo;Семейный&raquo; тариф от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; экономим вместе, заботимся о&nbsp;каждом! «Семейный» тариф от MEGA — экономим вместе, заботимся о каждом!
Bakai Bank открывает новые горизонты с&nbsp;собственным процессинговым центром Bakai Bank открывает новые горизонты с собственным процессинговым центром
Госбанк развития&nbsp;КР за&nbsp;чистый транспорт Госбанк развития КР за чистый транспорт
27 ноября, среда
13:17
Знал слабые места. Милиция задержала подозреваемого в кражах из терминалов Знал слабые места. Милиция задержала подозреваемого в к...
13:15
Старый ипподром «Ак-Кула». Стала известна компания, получившая территорию
13:00
В Бишкеке на выходных ожидаются дожди. Прогноз погоды на 28 ноября — 1 декабря
12:46
Соцфонд повысил зарплату сотрудникам за счет фонда развития. Депутат недоволен
12:43
Оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Дня Победы создан в Кыргызстане