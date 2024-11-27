Оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Дня Победы создан в Кыргызстане

Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия Дня Победы создан в Кыргызстане. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Документом предписано, что оргкомитет в месячный срок должен разработать и утвердить план мероприятий по проведению 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В его состав вошли замглавы кабинета министров, курирующий социальный блок, чиновники администрации президента и кабмина, председатель парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, министры и полномочные представители главы государства в регионах, мэры Бишкека и Оша, а также председатель совета ветеранов Министерства обороны Мырзакан Субанов, экс-премьер-министр Феликс Кулов и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла КР Токтогул Какчекеев.