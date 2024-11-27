Грозило до 400 лет. В США прекращены два уголовных дела против Дональда Трампа

Апелляционный суд США, расположенный в Атланте, прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении против Дональда Трампа дела о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает The New York Times.

В июне 2024 года суд предъявил политику обвинения по делу. Избранному президенту США грозили до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Прекращены два уголовных дела против Дональда Трампа. Специальный прокурор Джек Смит пояснил, что Конституция США запрещает привлекать к ответственности президента страны — вступить в эту должность Трамп должен уже в январе. В день обращения Смита в суд, 25 ноября, судья Таня Чуткан официально закрыла два уголовных дела в отношении Дональда Трампа. Они связаны с попыткой политика вмешаться в выборы президента США 2020-го и незаконным хранением секретных документов в 2021 году.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что по возвращении в Белый дом уволит прокурора Джека Смита, возбудившего против него два федеральных уголовных дела. Открытыми в отношении Трампа остаются еще два дела на уровне штатов: в Нью-Йорке и Джорджии. В первом экс-президент обвиняется в фальсификации деловых документов. Во втором случае Дональда Трампа обвиняют в попытке повлиять на исход президентских выборов в штате Джорджия, где он в 2020-м проиграл действующему главе государства Джо Байдену.